Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi yaşamını yitirdi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi 61 yaşında hayatını kaybetti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Handan İnci Elçi kimdir?

Handan İnci Elçi, 1964'te dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1986'da mezun olan Elçi, aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Akademisyen, yazar Elçi, 1993'ten sonra MSGSÜ Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli düzeylerde dersler verdi.

Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınan Elçi, 2017'nin sonunda kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanıydı.

