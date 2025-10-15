Fatih Ürek hiç evlendi mi aslen nereli? Cinsel tercih açıklaması olay olmuştu

Fatih Ürek kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılınca özel hayatı merak konusu oldu. Aslen Erzurumlu olan Fatih Ürek, 1966 doğumlu. Babası Şerafettin Ürek bir sucuk fabrikasında kasaplık yaparken annesi Seher Ürek ev hanımıydı. (Yukardaki fotoğraftaki Fatih Ürek'in annesi Seher Ürek'e ait). Gece hayatının en çok kazanan isimlerinden biri olan Fatih Ürek renkli hayatı ve cinsel tercihi ile hep çok merak edilen isimlerden oldu. Şarkıcılıktan önceki mesleği ve eski hali ise hayli şaşırtıcı. Zira bugün görüp bildiğimiz Fatih Ürek ile hiç benzerlik göstermiyor. İşte Fatih Ürek'in hayatındaki bilinmeyenler ve neden hiç evlenmediği sorusunun yanıtı: