Fatih Ürek hiç evlendi mi aslen nereli? Cinsel tercih açıklaması olay olmuştu
Fatih Ürek Bursa'da büyümüş olsa da aslen Erzurumludur. 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da doğan Fatih Ürek bugüne kadar hiç evlenmedi. Cinsel tercihi sorulduğunda 'aseksüelim' açıklaması yapan Fatih Ürek annesi ve ablasının ölümü ile kötü günler geçirmişti. Fatih Ürek en büyük özleminin çocuk sahibi olmak olduğunu söylemişti. Yıllarca sahnelerin en çok kazanan ismi olan Fatih Ürek'in hatırı sayılır bir serveti var.
Fatih Ürek kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılınca özel hayatı merak konusu oldu. Aslen Erzurumlu olan Fatih Ürek, 1966 doğumlu. Babası Şerafettin Ürek bir sucuk fabrikasında kasaplık yaparken annesi Seher Ürek ev hanımıydı. (Yukardaki fotoğraftaki Fatih Ürek'in annesi Seher Ürek'e ait). Gece hayatının en çok kazanan isimlerinden biri olan Fatih Ürek renkli hayatı ve cinsel tercihi ile hep çok merak edilen isimlerden oldu. Şarkıcılıktan önceki mesleği ve eski hali ise hayli şaşırtıcı. Zira bugün görüp bildiğimiz Fatih Ürek ile hiç benzerlik göstermiyor. İşte Fatih Ürek'in hayatındaki bilinmeyenler ve neden hiç evlenmediği sorusunun yanıtı:
Fatih Ürek Şerafettin ve Seher Ürek'in 4 çocuğundan biri. Fatih Ürek'in Nurgül, Sevgi ve Selvi isminde 3 kız kardeşi vardı.
Kardeşlerinden Nurgül Ürek ile annesini geçtiğimiz yıllarda kaybeden Fatih Ürek, sosyal medya hesaplarından özlem paylaşımları yapması ile biliniyor. (Fotoğraftaki ablası Nurgül Ürek ve Fatih Ürek'in çocukluk hali)
FATİH ÜREK'İN ESKİ HALİ VE ASIL MESLEĞİ
Hepimiz onu şarkıcılık kariyeri ile tanıdık. Ancak Fatih Ürek'in sahneye adım attığı ilk meslek tiyatroydu. Yukardaki fotoğrafta sağ başta gördüğünüz tiyatrocu Fatih Ürek... Sol baştaki ise tanınmış tiyatro oyuncusu Erkan Can...