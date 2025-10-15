Yalova Atakent’de Üçüz Sevinci: Yağlıdere Ailesi Üç Kız Çocuğuna Kavuştu

Yalova’da nadir görülen bir doğum gerçekleşti: Yağlıdere çifti, üçüz kızları Parla, Pera ve Piraye’nin dünyaya gelmesiyle büyük bir mutluluk yaşadı.

Yalova’da yaşayan Sevgi ve Selçuk Yağlıdere çifti, üçüz kızlarının dünyaya gelmesiyle tarifsiz bir mutluluk yaşadı. Ailenin Parla, Pera ve Piraye adını verdikleri bebekleri, Yalova Atakent Hastanesi’nde sağlıklı bir şekilde doğdu.

Doğumun doğal yolla gerçekleştiğini belirten hastane yetkilileri, sürecin uzman doktorlar ve deneyimli sağlık ekibi tarafından titizlikle yürütüldüğünü ifade etti. Parla 1510 gram, Pera 1850 gram ve Piraye 1100 gram olarak dünyaya gelen üçüzler, doğumun ardından bir süre yenidoğan yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutuldu.

Hastane tarafından yapılan açıklamada, anne ve bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu, doğumun herhangi bir komplikasyon olmadan tamamlandığı bildirildi.

Anne Sevgi Yağlıdere, duygularını şu sözlerle dile getirdi:“Uzun ve heyecan dolu bir sürecin sonunda üç güzel kızımıza kavuştuk. Bu mutluluğu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Her biri bizim için ayrı bir mucize. Bizimle ilgilenen tüm doktor ve sağlık ekibine gönülden teşekkür ediyoruz.”

Baba Selçuk Yağlıdere ise, “Üçüz sahibi olacağımızı öğrendiğimiz günden bu yana büyük bir heyecan içindeydik. Şimdi hepsi sağlıklı, biz de çok mutluyuz. Emeği geçen herkese minnettarız.” dedi.

Yalova Atakent Hastanesi’nde gerçekleşen bu doğum, kentte son yıllarda nadir görülen üçüz vakalarından biri olarak kayıtlara geçti. Yağlıdere ailesinin üçüz mutluluğu, hastane çalışanları ve yakın çevreleri tarafından da büyük bir sevinçle karşılandı.

Parla, Pera ve Piraye’nin dünyaya gelişi, Yalova’ya umut ve neşe getirdi.