BIST 10.458
DOLAR 41,84
EURO 48,67
ALTIN 5.642,75
HABER /  GÜNCEL

Çekmeköy'de İETT otobüsü dehşet saçtı

Çekmeköy'de İETT otobüsü dehşet saçtı

İstanbul Çekmeköy'de özel halk otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Şile Yolu Ümraniye istikameti Çamlık Durağı mevkisinde, 131T numaralı hatta sefer yapan özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araçlara çarptı.

Kazada otobüs şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle 5 araçta hasar oluşurken, yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail Başbakanı Netanyahu hastalandı, bütün programlarını iptal etti
İsrail Başbakanı Netanyahu hastalandı, bütün programlarını iptal etti
Arda Güler'den dikkat çeken Alonso ve Mbappe açıklaması
Arda Güler'den dikkat çeken Alonso ve Mbappe açıklaması
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
Arçelik üst üste 5. kez "Türkiye'nin en teknolojik markası" seçildi
Arçelik üst üste 5. kez "Türkiye'nin en teknolojik markası" seçildi
Barcelona'dan Frenkie de Jong kararı
Barcelona'dan Frenkie de Jong kararı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi yaşamını yitirdi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi yaşamını yitirdi
12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? Lise için 3+1 veya 2+2 yıl formülü
12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? Lise için 3+1 veya 2+2 yıl formülü
Antalya'da silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Antalya'da silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakam adaylarını uyardı: Toleransımız yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan kaymakam adaylarını uyardı: Toleransımız yoktur
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada kritik konular var
CHP'li Sarıgül, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af talep etti
CHP'li Sarıgül, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af talep etti
Memur ve emeklilere "ek zam" talebi
Memur ve emeklilere "ek zam" talebi