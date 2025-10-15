Emekli astsubay komşusu tarafından öldürüldü

Çanakkale'de emekli astsubay,tartıştığı komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü.Abone ol
Bahçelievler 10. Etap Kutluay Apartmanı'nda yaşanan olayda komşusu sağlık astsubayı C.B. tarafından silahla vurularak öldürülen emekli jandarma astsubay Gökhan Yılmazbaş için ikindi vakti Kınalı Kuzular Camisinde askeri tören düzenlendi.
Yılmazbaş'ın ailesi burada taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Yılmazbaş'ın cenazesi Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Alper Selvi, Baro Başkanı Ardahan Dikme ile ailenin yakınları ve askerler katıldı.