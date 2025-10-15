İtalya: Filistin Devleti’nin tanınması artık daha yakın

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, parlamentoda yaptığı konuşmada, İtalyan Meclisi’nin belirlediği koşulların sağlanması halinde Filistin Devleti’nin tanınmasının artık “daha yakın” olduğunu söyledi. Tajani, İtalya’nın Gazze’nin yeniden inşası, insani yardımlar ve barış sürecine katkı konusunda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Abone ol

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, parlamentonun iki kanadında yaptığı konuşmalarda, Filistin Devleti’nin tanınmasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Tajani, Temsilciler Meclisi ve Senato oturumlarında yaptığı açıklamalarda, İtalya’nın Filistin Devleti’ni tanımasının parlamentonun belirlediği koşullara bağlı olduğunu belirterek,

“Parlamento tarafından belirlenen koşullar sağlandığında Filistin Devleti’nin tanınması artık daha yakın,” dedi.

GAZZE’DE ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes planına atıfta bulunan Tajani, bu planın “Gazze’de bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) konuşlandırılmasını öngördüğünü” ifade etti.

Tajani, “Başbakan ve Savunma Bakanı’nın da teyit ettiği üzere, İtalya, yıllar içinde birçok karmaşık uluslararası bağlamda edindiği sağlam ve tanınmış deneyimden yararlanarak üzerine düşeni yapmaya hazır,” dedi.

Bakan, bu sürecin demokratik katılım içinde yürütüleceğini vurgulayarak,

“Elbette bu güce katılımımıza ilişkin tüm kararlarda parlamento da sürece dahil edilecek. Bu konuda tüm siyasi güçler arasında ortak bir irade oluşturabileceğimizi umuyorum.”

ifadelerini kullandı.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN KOŞULLAR GÜÇLENDİRİLMELİ”

Tajani, Gazze’nin yeniden inşası konusunda aynı gün bir toplantı düzenleyeceklerini belirterek,

“Barışın kalıcı olabilmesi için iki devletin barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayabileceği koşulları şimdi sağlamlaştırmak çok önemli. Artık kimsenin geriye dönmek istemeyeceğine inanıyorum ve İtalya üzerine düşeni yapmaya hazır,”

dedi.

İtalya’nın geçen yıl Filistin’in yeniden yapılanması için 5 milyon avro finansman ayırdığını hatırlatan Tajani, ayrıca planlamanın temellerini atmak üzere teknik bir uzman ekibinin görevlendirildiğini aktardı.

“FOOD FOR GAZA” PROGRAMI GENİŞLİYOR

Tajani, Gazze halkına yönelik acil insani yardımların önemini vurgulayarak,

“Gazze’deki halka acil insani yardım sağlamanın hayati önemi var,”

dedi.

İtalya’nın başlattığı “Food for Gaza” (Gazze için Gıda) programını güçlendireceklerini açıklayan Tajani,

“Şimdiye kadar yapılanların en büyüğü olacak şekilde yeni bir gıda yardımı sevkiyatı hazırlıyoruz,”

ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ YÖNETİM VE İSLAM ÜLKELERİNİN ROLÜTajani, Gazze’de uluslararası

bir yönetim kurulması ihtimaline de değinerek,

“Bugün Gazze’de geçici olarak uluslararası bir yönetimin ve İslam ülkelerinin aktif katılımının olacağı koşullar oluştu,”

dedi.

Bakan, bu sürecin amacını şöyle açıkladı:

“Bütün bunlar, yenilenmiş kadroları ve yöntemleriyle demokratik, barışçıl, laik bir Filistin devleti inşa etme perspektifinde gerçekleşiyor. İsrail tarafından tanınan ve İsrail’i tanıyan bir barış devleti.”

YENİ ADIMLAR VE DİPLOMATİK TEMASLAR

Tajani, 29 Ekim’de Gazze’den tedaviye ihtiyaç duyan çocuklardan oluşan bir grubun İtalyan hastanelerinde tedavi edilmek üzere ülkeye getirileceğini bildirdi.

Ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 7 Kasım’da Roma’yı ziyaret edeceğini açıkladı.

MUHALEFETTEN ÇAĞRI: “DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?”

Tajani’nin konuşmasının ardından Yeşil ve Sol İttifak Partisi milletvekili Nicola Fratoianni, hükümete,

“Filistin Devleti'ni tanımak için daha neden bekliyorsunuz?”

diye sordu ve İtalyan hükümetine tanıma kararını bir an önce alması çağrısında bulundu.

İTALYA’NIN TANIMA KOŞULLARI: ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI VE HAMAS’IN YÖNETİMDE OLMAMASI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin Filistin Devleti’ni tanımasının iki koşula bağlı olduğunu açıklamıştı:

Esirlerin serbest bırakılması,

Hamas’ın Gazze’de yönetimde olmaması.

Bu iki koşulu içeren önerge, 2 Ekim’de Temsilciler Meclisi’nde iktidardaki sağ partilerin oylarıyla kabul edilmişti.