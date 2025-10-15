BIST 10.458
GÜNCEL

Hız sınırı aşımında yüzde 10 toleransı kalkıyor mu? İçişleri Bakanlığı açıkladı

Yeni karayolları trafik kanunuyla hız sınırı aşımında uygulanan yüzde 10 toleransın kaldırılacağı söyleniyordu. İçişleri Bakanlığı gündem yaratan iddiaya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre yüzde 10 tolerans kalkmayacak.

Trafik düzenlemesi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Çok sayıda trafik ihlali için mevcut cezaların artırılmasını öngören düzenlemeyle yüzde 10'luk toleransın da kaldırılacağı iddia edildi. Bu iddiayla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 

YÜZDE 10'LUK TOLERANS KALKMIYOR
Bakanlık açıklamasında “Radar cezalarında sürücülere tanınan % 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği” şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır denildi. 

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?
İçişleri Bakanlığı yapılacak olan değişikliğe ilişkin de şu bilgileri paylaştı:
-Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır. Bu kapsamda;

*Yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında % 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır.

*Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına %10 tolerans uygulanmaktadır. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür.

*Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s İLK AŞIM tolerans uygulaması devam etmektedir. 

YENİ YASAYLA CEZALAR KATLANIYOR

Meclis gündemindeki yeni düzenlemeyle yerleşim yeri içinde hız aşımında verilen cezalar katlanıyor. Yeni cezalar şöyle olacak:
6-10 km/s aşımına 2.000 TL,
11-15 km/s aşımına 4.000 TL,
16-20 km/s aşımına 6.000 TL,
21-25 km/s aşımına 8.000 TL,
26-35 km/s aşımına 12.000 TL,
36-45 km/s aşımına 15.000 TL,
46-55 km/s aşımına 20.000 TL,
56-65 km/s aşımına 25.000 TL,
66 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

Yerleşim yeri dışında hız sınırı aşımında uygulanacak yeni cezalar:
11-15 km/s aşımına 2.000 TL,
16-20 km/s aşımına 4.000 TL,
21-25 km/s aşımına 6.000 TL,
26-30 km/s aşımına 8.000 TL,
31-40 km/s aşımına 12.000 TL,
41-50 km/s aşımına 15.000 TL,
51-60 km/s aşımına 20.000 TL,
61-70 km/s aşımına 25.000 TL,
71 km/s ve üzeri aşımda 30.000 TL.

