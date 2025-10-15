Ünlü sanatçı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi!

Ünlü sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek’ten hayranlarını üzen bir haber geldi. 59 yaşındaki Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre ünlü isim, sağlık ekipleri tarafından apar topar hastaneye götürüldü ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.