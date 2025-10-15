Ünlü sanatçı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Ürek'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.
Ünlü sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek’ten hayranlarını üzen bir haber geldi. 59 yaşındaki Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre ünlü isim, sağlık ekipleri tarafından apar topar hastaneye götürüldü ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Haberi, gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Altuntaş, “Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı. Ürek şu an yoğun bakımda…” ifadelerini kullandı.
Fatih Ürek'in uzun süredir çeşitli sağlık problemleri yaşadığı biliniyordu. Daha önce tansiyon ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü basına yansımıştı.
Ürek’in ailesi ve yakın çevresi, sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmazken, sevenleri sosyal medyada “geçmiş olsun” mesajları yağdırdı. Hastaneden gelecek resmi açıklama merakla bekleniyor.