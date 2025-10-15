Çekya Milli Takımı'nın başına Fatih Terim geçiyor!

Faroe Adaları'na mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma umutlarını kaybetme noktasına gelen Çekya'da Milli Takım'ın başına Fatih Terim'in getirileceği duyuruldu.

Çekya Milli Takımı için Fatih Terim sesleri son ses yükselmeye devam ediyor... Son dönemde Çekya Futbol Federasyonu'nun, Terim'i takımın başına getirmek istediğine yönelik yapılan haberler ülke basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Çekya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde aldığı son mağlubiyetin ardından gündeme bir kez daha Fatih Terim isminin geldiği iddia edildi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Terim'in yakın zamanda sahalara geri döneceği konuşuluyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İMZA ATILACAK

Çekya basınında yer alan habere göre; Faroe Adaları'na mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını zora sokan Çekya'da teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılacağı belirtildi. Federasyonun, Fatih Terim ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve tecrübeli teknik adamın önümüzdeki hafta içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.