BIST 10.458
DOLAR 41,84
EURO 48,67
ALTIN 5.642,75
HABER /  SPOR

Çekya Milli Takımı'nın başına Fatih Terim geçiyor!

Çekya Milli Takımı'nın başına Fatih Terim geçiyor!

Faroe Adaları'na mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma umutlarını kaybetme noktasına gelen Çekya'da Milli Takım'ın başına Fatih Terim'in getirileceği duyuruldu.

Abone ol

Çekya Milli Takımı için Fatih Terim sesleri son ses yükselmeye devam ediyor... Son dönemde Çekya Futbol Federasyonu'nun, Terim'i takımın başına getirmek istediğine yönelik yapılan haberler ülke basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Çekya'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde aldığı son mağlubiyetin ardından gündeme bir kez daha Fatih Terim isminin geldiği iddia edildi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Terim'in yakın zamanda sahalara geri döneceği konuşuluyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İMZA ATILACAK

Çekya basınında yer alan habere göre; Faroe Adaları'na mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını zora sokan Çekya'da teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılacağı belirtildi. Federasyonun, Fatih Terim ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve tecrübeli teknik adamın önümüzdeki hafta içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalya: Filistin Devleti’nin tanınması artık daha yakın
İtalya: Filistin Devleti’nin tanınması artık daha yakın
TOGG'un çift motorlu T10X ve T10F modelleri Almanya'da satışta
TOGG'un çift motorlu T10X ve T10F modelleri Almanya'da satışta
Yalova Atakent’de Üçüz Sevinci: Yağlıdere Ailesi Üç Kız Çocuğuna Kavuştu
Yalova Atakent’de Üçüz Sevinci: Yağlıdere Ailesi Üç Kız Çocuğuna Kavuştu
Çekmeköy'de İETT otobüsü dehşet saçtı
Çekmeköy'de İETT otobüsü dehşet saçtı
İsrail Başbakanı Netanyahu hastalandı, bütün programlarını iptal etti
İsrail Başbakanı Netanyahu hastalandı, bütün programlarını iptal etti
Arda Güler'den dikkat çeken Alonso ve Mbappe açıklaması
Arda Güler'den dikkat çeken Alonso ve Mbappe açıklaması
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
Bolu'da 5,8 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
Arçelik üst üste 5. kez "Türkiye'nin en teknolojik markası" seçildi
Arçelik üst üste 5. kez "Türkiye'nin en teknolojik markası" seçildi
Barcelona'dan Frenkie de Jong kararı
Barcelona'dan Frenkie de Jong kararı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi yaşamını yitirdi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elçi yaşamını yitirdi
12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? Lise için 3+1 veya 2+2 yıl formülü
12 yıllık zorunlu eğitim değişiyor mu? Lise için 3+1 veya 2+2 yıl formülü
Antalya'da silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Antalya'da silahlı suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı