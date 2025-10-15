BIST 10.458
Pakistan ve Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes

Pakistan ve Afganistan arasında günlerdir süren sınır çatışmalarının ardından, iki ülke 48 saatlik ateşkes kararı aldı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin Afganistan’ın talebiyle sağlandığını ve bu süre boyunca tarafların yapıcı diyalog kurarak kalıcı çözüm arayışında olacağını açıkladı.

Pakistan ve Afganistan arasında dün yaşanan çatışmanın ardından 48 saatlik ateşkes ilan edildiği bildirildi.

Karaçi merkezli Geo News'un haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Afganistan ile sınırda yaşanan çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Afganistan'ın talebi üzerine iki ülke arasında 48 saatlik ateşkeste mutabık kalındığı belirtilen açıklamada, "Bu süre boyunca, iki taraf da yapıcı diyalog yoluyla bu karmaşık ancak çözülebilir soruna çözüm bulabilmek için çaba gösterecektir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Kabil merkezli Tolo News'un, ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaştığı habere göre, Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, söz konusu ateşkes bilgisini doğrularken, bu talebin Pakistan tarafından geldiğini kaydetti.

Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışma

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini öne sürmüştü.

Dün iki ülke sınırında çatışmalar yeniden alevlenmiş ve Afganistan yönetimi bu çatışmada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti. Afganistan bu saldırılara misilleme yapıldığını ve birçok Pakistan askerinin öldürüldüğünü kaydetmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada da Afganistan'ın Hayber Pahtunhva'daki sınır karakollarına saldırı düzenlediği ve saldırılara karşılık olarak 25 ila 30 Afgan gücünün öldüğünün tahmin edildiği belirtilmişti.

Afganistan yönetiminin, ülkenin Spin Boldak bölgesi ile Pakistan'ın Chaman bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından ateşkes talebinde bulunduğu iddia edilmişti.

