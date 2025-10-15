Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!

Can Holding soruşturması kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışı çıkış yasağı verildi.

Abone ol

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Can Holding’e yönelik kara para aklama iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve MASAK raporlarına dayanan soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Savcılık kaynaklarına göre, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren bazı şirketlerin hesaplarına "kaynağı belirsiz" gelirlerin sokularak suçtan elde edilen mal varlıklarının aklandığı iddia ediliyor. Bu kapsamda TMSF, geçtiğimiz haftalarda holdingin bazı iştiraklerine kayyum atamış, bunlar arasında Katılpaşa Spor Kulübü de yer almıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ!

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “örgüte üye olma” suçlamalarıyla sürdürülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Soruşturmanın detayları ve Kırman'a yöneltilen spesifik suçlamalar henüz netlik kazanmadı. Savcılık kaynaklarının ilerleyen günlerde konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak:EKOL TV