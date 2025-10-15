BIST 10.466
DOLAR 41,84
EURO 48,66
ALTIN 5.648,89
HABER /  GÜNCEL

Can Holding soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı!

Can Holding soruşturması kapsamında Şişecam Yönetim Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurtdışı çıkış yasağı verildi.

Abone ol

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Can Holding’e yönelik kara para aklama iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve MASAK raporlarına dayanan soruşturma kapsamında, Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Savcılık kaynaklarına göre, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren bazı şirketlerin hesaplarına "kaynağı belirsiz" gelirlerin sokularak suçtan elde edilen mal varlıklarının aklandığı iddia ediliyor. Bu kapsamda TMSF, geçtiğimiz haftalarda holdingin bazı iştiraklerine kayyum atamış, bunlar arasında Katılpaşa Spor Kulübü de yer almıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ!

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “örgüte üye olma” suçlamalarıyla sürdürülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Eski Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Soruşturmanın detayları ve Kırman'a yöneltilen spesifik suçlamalar henüz netlik kazanmadı. Savcılık kaynaklarının ilerleyen günlerde konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak:EKOL TV

ÖNCEKİ HABERLER
BM, Libya’daki arabuluculuk çabaları için Türkiye’yi takdir etti
BM, Libya’daki arabuluculuk çabaları için Türkiye’yi takdir etti
Pakistan ve Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes
Pakistan ve Afganistan arasında 48 saatlik ateşkes
Erdoğan bırak demişti! Meloni: Sigarayı bırakmaya zorlanırsam, birini öldürürüm
Erdoğan bırak demişti! Meloni: Sigarayı bırakmaya zorlanırsam, birini öldürürüm
İzmir'de planlı su kesintileri 31 Ekim'e kadar sürecek
İzmir'de planlı su kesintileri 31 Ekim'e kadar sürecek
Emekli astsubay komşusu tarafından öldürüldü
Emekli astsubay komşusu tarafından öldürüldü
Hız sınırı aşımında yüzde 10 toleransı kalkıyor mu? İçişleri Bakanlığı açıkladı
Hız sınırı aşımında yüzde 10 toleransı kalkıyor mu? İçişleri Bakanlığı açıkladı
Çekya Milli Takımı'nın başına Fatih Terim geçiyor!
Çekya Milli Takımı'nın başına Fatih Terim geçiyor!
İtalya: Filistin Devleti’nin tanınması artık daha yakın
İtalya: Filistin Devleti’nin tanınması artık daha yakın
TOGG'un çift motorlu T10X ve T10F modelleri Almanya'da satışta
TOGG'un çift motorlu T10X ve T10F modelleri Almanya'da satışta
Yalova Atakent’de Üçüz Sevinci: Yağlıdere Ailesi Üç Kız Çocuğuna Kavuştu
Yalova Atakent’de Üçüz Sevinci: Yağlıdere Ailesi Üç Kız Çocuğuna Kavuştu
Çekmeköy'de İETT otobüsü dehşet saçtı
Çekmeköy'de İETT otobüsü dehşet saçtı
İsrail Başbakanı Netanyahu hastalandı, bütün programlarını iptal etti
İsrail Başbakanı Netanyahu hastalandı, bütün programlarını iptal etti