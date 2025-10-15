Türkiye'de 32 bin 500 kişi organ nakli bekliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de 32 bin 500 kişinin organ nakli beklediğini açıkladı.

Abone ol

Bakan Memişoğlu, TÜRKÖK'ün 10. yılı dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen hasta-donör buluşması etkinliğinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay'ın işbirliğiyle hayata geçirilen TÜRKÖK'ün, Türkiye'nin ulusal kemik iliği bankası olarak hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, "Amacımız, ülkemizde ve dünyada kemik iliği nakline ihtiyaç duyan hastalarımıza en uygun kök hücreyi bulmak ve ulaştırmaktır." dedi.

Memişoğlu, 18–35 yaş arasındaki vatandaşların Kızılay merkezlerine giderek, gönüllü olarak kan verdiğini belirterek, bir hastayla doku uyumu sağlandığında hemen bağışçıyla iletişime geçildiğini ve sürecin başladığını aktardı.

Hastaya uygun bağışçının yurt dışından bulunması durumunda, TÜRKÖK aracılığıyla bağışçı ağına ulaşıldığını ve hücresel ürünün güvenle Türkiye'ye getirildiğini anlatan Memişoğlu, "Ankara ve İstanbul'daki Kemik İliği Bankalarımızda bu süreci büyük bir titizlikle yürütüyoruz." dedi.

Memişoğlu, 2016'da TÜRKÖK'ün, 56 ülkenin üye olduğu Dünya Kemik İliği Donörleri Birliği'ne dahil olduğunu ifade ederek, "1 milyon 200 bin gönüllü bağışçımızla, dünyanın 7'nci büyük kemik iliği bankası konumuna ulaşmış durumdayız. Bu tablo, Türk milletinin vicdanını, merhametini ve paylaşma kültürünü en güzel şekilde yansıtmaktadır. TÜRKÖK aracılığıyla bugüne kadar 7 bin 500'den fazla hastamıza uygun kök hücre sağlanmıştır." diye konuştu.

"2 yıl mektupla iletişim kurdular"

Bakan Memişoğlu, bağışçıların ve hastaların iki yıl boyunca birbirlerini hiç görmeden yalnızca mektupla iletişim kurduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Satır aralarına umutlarını, dualarını ve minnettarlıklarını yazdılar. Bugün ise o mektupların oluşturduğu bu özel bağı hep birlikte göreceğiz. Bu an, burada bulunan herkesin hafızasında uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir anı olarak kalacak. Hayat paylaşıldıkça büyür, iyilikse çoğaldıkça anlam kazanır. Bir canın nefesi, bir başka canın duasına karıştığında insanlık yeniden doğar. Ve biz biliyoruz ki kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir."

Bakanlık olarak, organ bağışı konusunda da büyük bir dönüşüm başlattıklarının altını çizen Memişoğlu, vatandaşların artık e-Devlet üzerinden tek tıkla organ bağışında bulunabildiğini söyledi. Yeni düzenlemeyle bağışçının iradesinin, vefatından sonra da geçerli olacağını belirten Memişoğlu, organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına da öncelik tanınacağını aktardı.

Memişoğlu, Ulusal Doku ve Hücre Bankacılığı sisteminin de hayata geçirildiğini anımsatarak, "Bu sistemle, hastalarımızın doku ve hücre ihtiyacını yerli üretimle karşılamayı hedefliyoruz. Ülkemizde kurulacak Hücre ve Doku Ürünleri Üretim Merkezleriyle gen, kök hücre ve doku mühendisliği temelli ileri tedavi ürünleri artık Türkiye'de geliştirilecek. Böylece hem üretim kapasitemiz artacak hem de ülkemiz bu alanda bölgesel bir merkez konumuna yükselecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de halen 32 bin 500 vatandaşın organ nakli beklediğine işaret eden Memişoğlu, "Gelin, hiç tanımadığınız birine umut olun. Çünkü bu ülkenin en büyük gücü, insanının vicdanıdır. Her bir bağışçımıza, her bir hastamıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ve Türk Kızılay'a şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Daha sonra bağışçılara plaket takdim eden Bakan Memişoğlu, çocuk hastalarla da yakından ilgilendi.

Bakan Memişoğlu, programa katılan hasta ve donörlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Birbirlerini ilk kez gören hasta ve donörleri duygusal anlar yaşadı

Türkiye'nin farklı illerinden gelen hasta ve donörler iyileşme sürelerinin tamamlanmasının ardından birbirlerini ilk kez gördü.

Kemik iliği bağışıyla iyileşen hastaların, donörlerine çiçek takdim ettiği buluşmada duygusal anlar yaşandı.

"Bana ikinci bir hayat bağışladı"

Kemik iliği bağışı sayesinde sağlığına kavuşan hasta ve bağışçı, yaşadıkları süreci anlattı.

38 yaşındaki Aytekin Karadaş, 8 yıl önce ağır aplastik anemi tanısı aldığını ve 2019'da uygun donörün bulunduğunu söyledi.

Bağışçısıyla ilk kez bugün tanıştıklarını söyleyen Karadaş, "Kendi doğum günüm 26 Mayıs ama sayesinde 27 Haziran'da da ikinci doğum günüm oldu. Duyarlı olduğu ve genç yaşında bana iliğini bağışladığı için kendisiyle çok gurur duydum. Herkese bağışta bulunmasını tavsiye ediyorum. Bir insan kurtarmak, bir insanlığı kurtarmaktır." diye konuştu.

Donör Yıldız Ümmühan Ünal ise Bilecik'ten Ankara'ya gelerek bağışta bulunduğunu ve bu kişinin iyileştiğini görmekten dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Birbirlerine iki kez mektup yazdıklarını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Ancak birbirimize dair bir bilgi bilmiyorduk. Bağışın ardından sağlık durumunu merak ettiğim için Sağlık Bakanlığına mail atmıştım. İyileştiğini söylemişlerdi o zaman daha da mutlu olmuştum. Onların yaşadığı acıların yanında bizim yaşadığımız bir acı yok. Herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum."