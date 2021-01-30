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Yunus Mallı: Trabzonspor'a transferim kesinleşti diyebiliriz

Demirören Haber Ajansı

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunus Mallı, "Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz" dedi.

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Alanyaspor'dan Yunan oyuncu Bakasetas'ı transfer eden ikinci bombasını milli futbolcu Yunus Mallı ile patlamaya hazırlanıyor. Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Yunus Mallı, burada DHA mikrofonlarına konuştu. Saat 18.35'te Trabzon uçağına binecek olan futbolcu yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

"Yolculuk iyi geçti ama daha yolun sonuna gelmedik. Şu an, Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlıyım da. İnşallah güzel bir süreç olur. Transferim kesinleşti diyebiliriz. Trabzon'da yapmamız gereken bir kaç şey kaldı. Onları da hallettikten sonra zaten kulüp gerekli açıklamayı yapacaktır. Mutlu ve heyecanlıyım.

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