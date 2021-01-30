Son dakika Medipol Başakşehir Aykut Kocaman'la anlaştığını duyurdu

Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaştıklarını açıkladı. Takımı geçen yıl şampiyon yapan Okan Buruk'la yollar dün ayrılmıştı.

Abone ol

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman, Başkan Göksel Gümüşdağ ile Fatih Terim Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmenin ardından Medipol Başakşehir ile Aykut Kocaman anlaştı.

Başakşehir'den açıklama

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde: "KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan teknik direktör Aykut Kocaman, Hatayspor maçını statta takip edip sık sık not aldı.

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME



Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır. pic.twitter.com/ZSQAZG6M4f — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 30, 2021

Başakşehir’de takımın başında Nedim Yiğit var

Öte yandan Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, A.Hatayaspor’u ağırladı. Dün tecrübeli teknik adam Okan Buruk ile yollarını ayıran turuncu-lacivertlilerde, bu müsabakada takımın başında Akademi Direktörü Nedim Yiğit yer aldı. Yiğit’e, Yardımcı Antrenör Ekrem Dağ kulübede eşlik etti.