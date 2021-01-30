BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  SPOR

Son dakika Medipol Başakşehir Aykut Kocaman'la anlaştığını duyurdu

Medipol Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaştıklarını açıkladı. Takımı geçen yıl şampiyon yapan Okan Buruk'la yollar dün ayrılmıştı.

Abone ol

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman, Başkan Göksel Gümüşdağ ile Fatih Terim Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmenin ardından Medipol Başakşehir ile Aykut Kocaman anlaştı.

Başakşehir'den açıklama
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde: "KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan teknik direktör Aykut Kocaman, Hatayspor maçını statta takip edip sık sık not aldı.

Başakşehir’de takımın başında Nedim Yiğit var
Öte yandan Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, A.Hatayaspor’u ağırladı. Dün tecrübeli teknik adam Okan Buruk ile yollarını ayıran turuncu-lacivertlilerde, bu müsabakada takımın başında Akademi Direktörü Nedim Yiğit yer aldı. Yiğit’e, Yardımcı Antrenör Ekrem Dağ kulübede eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Temel Karamollaoğlu'ndan Boğaziçi'ndeki 'Kabe' skandalına sert tepki
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür olası İstanbul depremi için yer ve büyüklük verdi
Çin’de 4 kişi ek bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakal yedi
Samsun'da oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü
Ankaraspor - Keçiörengücü mücadelesine kar molası
Gine Körfezi'nde kargo gemisine korsan saldırı
Pentagon açıkladı: Halid Şeyh Muhammed de Kovid-19 aşısı olacak
Trabzonspor, Bakasetas transferini resmen açıkladı
Kırşehir'de 20 yıllık pompacı cinayeti otomobiller araştırılarak çözüldü
Galatasaray İrfan Can için Başakşehir’den haber bekliyor
Yorumlar 1 yorum