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Temel Karamollaoğlu'ndan Boğaziçi'ndeki 'Kabe' skandalına sert tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tepkisini dile getirdi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi önünde, Müslümanların mukaddes mekanı Kabe ve İslami değerlere yönelik yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

Karamollaoğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti: 

"İnanan insanların kıblesi ve en mukaddes değerlerinden birisi olan Kabe-i Muazzama'ya karşı yapılan ahlaksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Değerlerimize saygısızlığı fikir özgürlüğü olarak göremeyiz bu sebeple bu çirkin provakasyonu esefle kınıyorum. #KabeKutsalımızdır"

Ne olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi. Skandalın LGBT mensubu kişiler tarafından yaptığı ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 

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