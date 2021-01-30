Bülent Serttaş nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?

Sevilen şarkıcı Bülent Serttaş bu akşam İbo Show'un konuklarından biri olacak. Şarkılarının yanı sıra eğlenceli halleri ile de dikkat çeken Bülent Serttaş aslen Elazığlı ve 56 yaşında. Selvi Serttaş ile evli olan Bülent Serttaş'ın Miray Serttaş, Bahadır Serttaş, Emir Serttaş adında 3 çocuğu var. İşte Bülent Serttaş şarkıları...

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Şarkıları ve eğlenceli halleri ile sevilen ünlü şarkıcı Bülent Serttaş bu akşam İbo Show'a konuk oluyor. Özel hayatı ile de merak edilen Bülent Serttaş aslen Elazığlı, fakat küçük yaşta ailesiyle Adana'ya yerleşen ünlülerden. Selvi Serttaş ile evli olan Bülent Serttaş'ın bir kızı bir de oğlu var. Bodrum Akşamları şarkısı ile hala listelere giren Serttaş'ın daha birçok tanınan ve ünlü şarkısı var.

Şarkıcı Bülent Serttaş, Elazığ'da dünyaya gelmesinin ardından Adana'ya gelerek Çukurova'nın pek çok mekanında sahne almıştır. Sahne aldığı sıralarda Hilmi Topaloğlu tarafından fark edilen Bülent Serttaş, çıkardığı albümlerle dikkatleri üzerine kısa sürede çekmeyi başarmıştır. Peki, oyunculuk kariyeri de bulunan Bülent Serttaş kimdir ve şarkıları nelerdir? İşte, Bülent Serttaş hakkında merak edilen bazı bilgiler.

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.

Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır.

Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bülent Serttaş şarkıları:

1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)

1993: Delikanlı

1995: Sen Varya Sen

1997: Aşığım Yanmışım

1997: Anlayacaksın - Mektup

1998: Sana Yaşıyorum

2000: Alın Yazımsın

2001: Her Şeyine Hastayım

2002: Ağlama Meleğim

2005: Tükendi Dost Sohbetleri

2008: Emir

2011: Bitmez sana sevdalarim

2013: Sen Diye Diye

2017: Ablalar

2019: Her Şeyine Hastayım

TEKLİLERİ

2007: Ne Mutlu Türküm Diyene

2013: La Bize Her Yer Ankara

2015: Adamın Dibi (Çeşme)

2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)

2018: Bodrum Akşamları (Akustik)

2019: Sevda İçerde

2019: Elini Kolunu Sallayacak

2020: Seyyah