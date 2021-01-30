BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  SPOR

Kayserispor, Kasımpaşa'yı uzatma dakikalarında yıktı

Süper Lig’in 22'nci haftasında Kasımpaşa, evinde Hes Kablo Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu.

Abone ol

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Sağanak yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminde oynanan maçta uzun süre gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmada tek gol 90+4. dakikada geldi. Kayserispor'un yeni transferi Uğur Demirok duran top organizasyonunun ardından kale önünden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

Maçta başka gol olmayınca Kayserispor deplasmanda 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 25 puanda kalırken Kayserispor ise 22 puana ulaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli'de 'sıkı' gıda denetimi! 75 işletmeye 557 bin TL ceza kesildi
Son dakika Medipol Başakşehir Aykut Kocaman'la anlaştığını duyurdu
Deprem uzmanı Prof. Naci Görür olası İstanbul depremi için yer ve büyüklük verdi
Eski BM üst düzey görevlisinden Türkiye'ye Turizm övgüsü: Güven veriyor
Samsun'da oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü
Son anket sonuçları bomba bu partinin oy oranları mum gibi eridi
Ankaraspor - Keçiörengücü mücadelesine kar molası
Gine Körfezi'nde kargo gemisine korsan saldırı
Pentagon açıkladı: Halid Şeyh Muhammed de Kovid-19 aşısı olacak
Trabzonspor, Bakasetas transferini resmen açıkladı
Yorumlar