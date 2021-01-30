Kayserispor, Kasımpaşa'yı uzatma dakikalarında yıktı

Süper Lig’in 22'nci haftasında Kasımpaşa, evinde Hes Kablo Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu.Abone ol
Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. Sağanak yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminde oynanan maçta uzun süre gol sesi çıkmadı.
Karşılaşmada tek gol 90+4. dakikada geldi. Kayserispor'un yeni transferi Uğur Demirok duran top organizasyonunun ardından kale önünden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.
Maçta başka gol olmayınca Kayserispor deplasmanda 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa 25 puanda kalırken Kayserispor ise 22 puana ulaştı.