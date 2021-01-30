Alanyaspor - Sivasspor maçı yarıda kaldı

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında bugün oynanan ve ev sahibi takımın 1-0 önde götürdüğü Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı, yoğun yağmur yağışı nedeniyle 19'uncu dakikadan itibaren yarına ertelendi.

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Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde ara ara şiddetli yağmur yağışı etkili oldu. Maçın başlama düdüğünün ardından yağış etkisini daha da artırdı. Karşılaşma öncesi saha, yağıştan etkilenmemesi için Alanya Belediyesi ekipleri tarafından naylonla kapatılmasına rağmen yağışla birlikte zemin ağırlaştı. Top kontrolü ve sürüşü futbolcular açısından oldukça zorlaştı.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Alanyaspor, köşe vuruşunda Fatih'in gölüyle 1-0 öne geçti. Yağış etkisini azaltmadan devam ederken, karşılaşmanın 19'uncu dakikasında hakem Zorbay Küçük maçı durdurdu.

Kaldığı yerden yarın devam edecek

Takımların teknik direktörleri, futbolcuları ve yardımcı hakemle görüşen Zorbay Küçük, oyuncuları ve teknik heyetleri soyunma odasına gönderdi. Yapılan değerlendirmeler ve TFF ile yapılan görüşme sonrası karşılaşmanın ertelenmesine ve yarın kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.