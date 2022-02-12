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Yunanistan'dan Türk SİHA'larına karşı 'Iron Dome' ve 'Drone Dome' hamlesi

Yunanistan'dan Türk SİHA'larına karşı 'Iron Dome' ve 'Drone Dome' hamlesi

Türkiye'nin silahlı/silahsız insansız hava araçlarındaki (S/İHA) üstünlüğünü dert edinen Yunanistan, çözüm arayışında. Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Ta Nea, Atina yönetiminin bu konuda İsrail'in kapısını çaldığını ileri sürdü.

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Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği S/İHA'lar, savaşların seyrini değiştirdi. Uluslararası basınında da hakkında sık sık haberler yayımladığı Türk SİHA'ları, Yunanistan'ın en büyük endişe kaynaklarından biri.

İki farklı sistemi değerlendirmeye aldılar
Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Ta Nea'da yer alan habere göre Atina, Türkiye'nin İHA'lardaki üstünlüğüne karşı İsrail'den füze ve İHA'lara karşı koruyucu iki farklı sistemi edinme fikrini değerlendiriyor.

İsrailli bakandan bilgi aldı
Değerlendirilen sistemlerden birinin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi (Iron Dome), diğerinin "Drone Dome" olduğu belirtilen habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un İsrail ziyaretinde bu sistemler hakkında kendisine bilgi verildi.

"İha'ları ve füzeleri durdurabilir"
Haberde, "Drone Dome" sisteminin istenmeyen İHA'ların bağlı oldukları istasyonlarla iletişimini kesebileceği belirtilerek, "Demir Kubbe" sisteminin ise hem İHA, hem de füzelere karşı koruma sağlayabileceği savunuldu.

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