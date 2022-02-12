BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Domenec Torrent: Gol atamadığımız için sorun yaşıyoruz

Domenec Torrent: Gol atamadığımız için sorun yaşıyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent Kayserispor maçının ardından, "Eksiğimiz, gol. Bu maçı kazansaydık doğal olarak bu problem çözülecekti. Gol atamadığımız için sorun yaşıyoruz." dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırladı. Sarı-kırmzılılar, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

"7 tane net pozisyon bulduk"
Torrent açıklamalarında, "İkinci yarıda 30 dakika kadar onlara hediye ettik. Oynama şeklimizi değiştirdik. Bir gol atma şansı buldular. Biz yedi tane bulduk, çok net.

Takımlar iyi sonuç alamadığında bu tip şeyler başlarına gelebiliyor, çok net olduğu halde pozisyon kaçırabiliyorlar.

"Eksiğimiz gol"
Eksiğimiz, gol. Bu maçı kazansaydık doğal olarak bu problem çözülecekti. Gol atamadığımız için sorun yaşıyoruz. Durumu değiştirmeyi en çok oyuncularımız istiyor. Efor sarf etmediklerini kimse söyleyemez. Kesinlikle sarf ediyorlar.

Dürüstçe söyleyebilirim ki bu maçı kazanmayı hak ediyorduk." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray taraftarından yönetime istifa protestosu
Galatasaray taraftarından yönetime istifa protestosu
KKTC'de Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha
KKTC'de Halil Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha
Dünya merakla bekliyordu! Putin ve Biden görüştü; Bedeli ağır olur
Dünya merakla bekliyordu! Putin ve Biden görüştü; Bedeli ağır olur
İsmail Kartal: İlk defa istatistikler karşılığını verdi
İsmail Kartal: İlk defa istatistikler karşılığını verdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama
Levent Yüksel'in çocuğu var mı kaç kere evlendi? Levent Yüksel kiminle evli eşine bakın
Levent Yüksel'in çocuğu var mı kaç kere evlendi? Levent Yüksel kiminle evli eşine bakın
Türkiye 12 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 12 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Kadıköy Belediyesi'nin Meclis Üyesi CHP'li İrfan Gümrah'tan skandal eşcinsel evlilik açıklaması
Kadıköy Belediyesi'nin Meclis Üyesi CHP'li İrfan Gümrah'tan skandal eşcinsel evlilik açıklaması
Levent Yüksel evli mi eşi Özlem Öztürk kimdir kaç yaşında?
Levent Yüksel evli mi eşi Özlem Öztürk kimdir kaç yaşında?
Levent Yüksel kaç yaşında aslen nereli? Levent Yüksel unutulmaz şarkıları
Levent Yüksel kaç yaşında aslen nereli? Levent Yüksel unutulmaz şarkıları