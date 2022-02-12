Galatasaray, Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırladı. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kayserispor, 70. dakikada Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 85.dakikasında Mostafa Mohamed sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi.

En son Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden ve geriye kalan 6 maçta henüz galibiyet alamayan Galatasaray bu sonucun ardından puanını 29'a, Kayserispor ise 35'e yükseltti.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak. Kayserispor da sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

Gomis'in ikinci dönemdeki ilk maçı

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da ikinci dönemindeki ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Gomis, 2018-2019 sezonunun başında Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibine transfer oldu.

Al Hilal'de 3,5 yıl oynadıktan sonra Galatasaray'a dönen Bafetimbi Gomis, takımda ikinci dönemindeki ilk sınavını Yukatel Kayserispor karşısında verdi.

Galatasaray'da son olarak 2018-2019 sezonunun ilk haftasında, 19 Ağustos 2018'de, Göztepe ile oynanan müsabakada görev yapan Gomis, bin 273 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribüne çağırdıkları 36 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu.

Elabdellaoui, talihsiz kazadan sonra ilk kez kadroda

Galatasaray'da Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui yaşadığı talihsiz kazadan sonra ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı.

31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle uzun süre gözlerinden tedavi gören Elabdellaoui maçta yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray'da son olarak 26 Aralık 2020'de Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta forma giyen Norveçli futbolcu, 413 gün sonra bir resmi müsabakanın kadrosunda yer aldı.