BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray, Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı

Galatasaray, Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Abone ol

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Kayserispor'u ağırladı. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kayserispor, 70. dakikada Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 85.dakikasında Mostafa Mohamed sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi. 

En son Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden ve geriye kalan 6 maçta henüz galibiyet alamayan Galatasaray bu sonucun ardından puanını 29'a, Kayserispor ise 35'e yükseltti. 

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak. Kayserispor da sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

Gomis'in ikinci dönemdeki ilk maçı
Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da ikinci dönemindeki ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda gösterdiği başarılı performansla kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Gomis, 2018-2019 sezonunun başında Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibine transfer oldu.

Al Hilal'de 3,5 yıl oynadıktan sonra Galatasaray'a dönen Bafetimbi Gomis, takımda ikinci dönemindeki ilk sınavını Yukatel Kayserispor karşısında verdi.

Galatasaray'da son olarak 2018-2019 sezonunun ilk haftasında, 19 Ağustos 2018'de, Göztepe ile oynanan müsabakada görev yapan Gomis, bin 273 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribüne çağırdıkları 36 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu.

Elabdellaoui, talihsiz kazadan sonra ilk kez kadroda
Galatasaray'da Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui yaşadığı talihsiz kazadan sonra ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı.

31 Aralık 2020'deki yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle uzun süre gözlerinden tedavi gören Elabdellaoui maçta yedekler arasında yer aldı.

Galatasaray'da son olarak 26 Aralık 2020'de Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan maçta forma giyen Norveçli futbolcu, 413 gün sonra bir resmi müsabakanın kadrosunda yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya merakla bekliyordu! Putin ve Biden görüştü; Bedeli ağır olur
Dünya merakla bekliyordu! Putin ve Biden görüştü; Bedeli ağır olur
İsmail Kartal: İlk defa istatistikler karşılığını verdi
İsmail Kartal: İlk defa istatistikler karşılığını verdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama
Levent Yüksel'in çocuğu var mı kaç kere evlendi? Levent Yüksel kiminle evli eşine bakın
Levent Yüksel'in çocuğu var mı kaç kere evlendi? Levent Yüksel kiminle evli eşine bakın
Kadıköy Belediyesi'nin Meclis Üyesi CHP'li İrfan Gümrah'tan skandal eşcinsel evlilik açıklaması
Kadıköy Belediyesi'nin Meclis Üyesi CHP'li İrfan Gümrah'tan skandal eşcinsel evlilik açıklaması
Levent Yüksel evli mi eşi Özlem Öztürk kimdir kaç yaşında?
Levent Yüksel evli mi eşi Özlem Öztürk kimdir kaç yaşında?
Levent Yüksel kaç yaşında aslen nereli? Levent Yüksel unutulmaz şarkıları
Levent Yüksel kaç yaşında aslen nereli? Levent Yüksel unutulmaz şarkıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE basınına yazdı; Bu dönemde gerçekleşmesi manidar
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE basınına yazdı; Bu dönemde gerçekleşmesi manidar
Fenerbahçe, Giresunspor'u 2 golle mağlup etti
Fenerbahçe, Giresunspor'u 2 golle mağlup etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna için seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna için seyahat uyarısı