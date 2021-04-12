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Yüksek riskli Samsun'da korkutan haber! Evinde ölü bulunan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronovirüs vaka haritasında en yüksek riskli iller arasında yen alan Samsun'da korkutan haber. Evinde ölü bulunan kadına yapılan korona testi pozitif çıktı.

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Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Akyar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Süzer D. adlı kadın evinin oturma odasında yerde baygın halde bulundu. Olay, 112 ekiplerine haber verildi.

Eve giden sağlık ekipleri Süzer D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay jandarmaya ve savcıya haber verildi. Süzer D.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Samsun'da otopsi işlemleri öncesi ceset üzerinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca, kadının cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Samsun'da korkutan artış

Samsun'da vak sayısı bir önceki tabloya göre artış yüzde 15.6 arttı. 100 bin kişide yeni vaka sayısı 678.72 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 20-29 Mart tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor.

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