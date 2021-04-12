Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, günlük koronavirüs vaka sayılarının 50.000'in üzerine çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu hafta kısıtlamaların sıkılaştırılması yönünde talimat vereceğini söyledi. İsmi açıklanmayan yetkili kısıtlamalar arasında seyahat yasağının da olabileceğini bildirdi.

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Vakalar aldı başını gidiyor Türkiye'de risk haritası neredeyse kıpkırmızı oldu. Bununla birlikte bugün ve yarın yapılması beklenen iki kritik toplantıda özellikle Ramazan ayı için yeni tedbirlerin alınması bekleniyor. Reuters'ın iddiasına göre üst düzey Türk yetkililer yaptıkları açıklamada, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılacağını söyledi.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, ajansa verdiği demeçte, bu akşam gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından hükümetin koronavirüs tedbirlerini sıkılaştırmak için harekete geçeceğini söyledi.

Yarın ki kabine toplantısından sonra...

Normalleşme döneminin iyi gitmediğini belirten yetkili, yarın yapılacak kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önlemlerin daha da sıkılaştırılması yönünde talimat vereceğini belirterek, "Çok daha sert önlemler almaktan başka bir çözüm görünmüyor" dedi.

Seyahat kısıtlaması geliyor

Yetkili, söz konusu kısıtlamalar arasında uzmanların uzun süredir önerdiği seyahat kısıtlamasının olabileceğini söyledi. Ayrıca, 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler için yeni sınırlamalar ile spor ve eğlence tesislerinin kapatılmasının da düşünüldüğünü belirtti.

38 üyeli Bilim Kurulu'ndan bazı yetkililer ise Ramazan boyunca tam kapanma gerektiğini, bunun yapılmaması durumunda ise mesai saatlerinin toplu taşıma kullanımını rahatlatacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

'Plan, turizm sezonu tam olarak başlamadan önce vaka sayılarını azaltmak'



Yetkili, "Plan, turizm sezonu tam olarak başlamadan önce vaka sayılarını azaltmak, çünkü 50.000'in üzerindeki günlük vaka sayıları turizmi ciddi şekilde olumsuz etkileyecektir" diye konuştu.