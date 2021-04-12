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Çin aşısı Sinovac yetmez mRNA aşısı da olun diye Çinli uzman çarketti

ÇİN Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanının aşı açıklaması gündeme oturdu. Çinli yetkili inaktif Sinovac aşısı yetmez mRNA aşısı da olun dedi. Sözleri dünya medyasının gündemine oturunca da çarketti.

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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Gao Fu, Çin'de üretilen aşıların koruyuculuk oranının yüksek olmadığını söyledi. Bu Çinli üst düzey bir yetkilinin kamuoyu önünde Çin'in aşılarının düşük koruyuculuk oranları hakkında yaptığı ilk açıklama oldu. BBC Türkçe'de yer alan habere göre uzmanın açıklaması Çin gazetesi South China Morning Post'da yer aldı.

Gazeteye konuşan Çinli aşı uzmanı Tao Lina, Sinovac'ınki gibi inaktif virüs yöntemiyle iki doz aşı olanlara, tek bir doz da mRNA aşısı yapılması gerektiğini söyledi.

Fu, inaktif aşıların koruyuculuk oranının yüksek olmadığını, bu yüzden farklı teknolojilerle üretilen aşıları birbirleriyle karıştırmak gibi seçenekler üzerine durduklarını duyurdu. Çin'de bugüne kadar geliştirilen aşılardan dördü onaylandı. Fu, yıl sonuna kadar üç milyar doz aşı üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Sinovac ve Sinopharm, ellerindeki aşılara dair verileri Dünya Sağlık Örgütü'ne iletti. Örgüt'ün Nisan ayında bu aşılara kullanım onayı verip vermemeyi değerlendirmesi bekleniyor.

ÇİNLİ UZMAN ÇARKETTİ : YANLIŞ ANLAŞILDIM

Sinovac ve Sinopharm firmaları tarafından üretilen Çin aşılarının resmi olarak gözden geçirileceğini söyleyen Gao Fu, yaptığı açıklamanın bazı medya kuruluşları tarafından yanlış yorumlandığını ifade etti. Durumu 'tam bir yanlış anlaşılma' olarak nitelendiren Gao, "İnsanlar dünya tarihinde ilk kez koronavirüs aşıları ile aşılanıyor. Bu yüzden mevcut aşılar üzerinde çalışılması gereken çok sayıda bilimsel arka plan var" dedi. 

Türkiye'de hangi aşı yapılıyor?
Türkiye'deki aşılamanın büyük kısmı, Çin'den gelen Sinovac aşısıyla yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs'ta Çin'den 100 milyon doz Sinovac aşısının getirilerek Türkiye'de şişelenip 50 milyon kişiye yapılacağını söylemişti. Sinovac'ın yanı sıra başka ülkelerin satın aldığı Sinopharm aşısı da Çin'de üretiliyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen bu iki aşı da Pfizer ve Moderna'nın aşılarından daha az koruyuculuk sağlıyor.
Fakat daha yüksek sıcaklıklarda nakledilebilmek gibi bir avantajları da var.

Çin aşısının koruyuculuk oranı

Reuters'a göre Sinovac'ın aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 50'den biraz daha yüksek, Türkiye'de ise yüzde 83,5 koruyuculuk oranında çıkmıştı. Sinopharm'ın ürettiği aşıların koruyuculuk oranına dair detaylı bir veri açıklanmadı. Şirketin geliştirdiği iki aşı, ara sonuçlara göre yüzde 79,4 ve 72,5 koruyuculuk sağlıyor gözüküyordu.

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