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Çinli yetkilinin Sinovac aşısıyla ilgili olay sözleri Fahrettin Koca'ya soruldu

ÇİN'in üst düzey yetkilisinden gelen Sinovac aşısı yeterli olmuyor mRNA aşısı da yapılmalı sözleri gündem olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bu soruldu...

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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Gao Fu, Çin'de üretilen aşıların koruyuculuk oranının yüksek olmadığını söyleyince ortalık karıştı.  Çin gazetesi South China Morning Post'a konuşan Çinli aşı uzmanı Tao Lina, Sinovac'ınki gibi inaktif virüs yöntemiyle iki doz aşı olanlara, tek bir doz da mRNA aşısı yapılması gerektiğini söyledi.

Çinli yetkili olay yaratan açıklamasının ardından çarketti ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Sinovac aşısıyla ilgili kafalarda büyük şüphe yaratan bu açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu. Fahrettin Koca söz konusu yetkilinin sözlerini düzelttiğini belirtti. Koca 'Önümüzdeki dönemde aşı pasaportunda Sinovac aşısı olmayacağını düşünmeyin. Çin hükümetinin müracaatı ve yayında söz konusu olduğu için bu sorun olmayacak" dedi. 

Aşılar karıştırılmaz

CNN Türk'te canlı yayında Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a da Çinli yetkilinin açıklaması soruldu. Prof. Ceyhan söz konusu açıklamanın ilk halini gördüğünü ve sonrasında söz konusu kişinin bu paylaşımı sildiğini belirtti. Ceyhan, 'bir doz Sinovac aşısı olup bir doz BionTech aşısı olmak söz konusu olamaz. Aşılar karıştırılmaz' dedi. 

Türkiye'ye bugüne kadar 26 milyon Sinovac aşısı geldi. Çin ile toplamda 100 milyonluk bir anlaşma yapılmıştı.

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