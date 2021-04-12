Sahur kaçta illerin imsak vakti! Diyanet Ramazan imsakiyesine göre sahur saatleri

Ramazan ayı bu gece kalkılacak olan ilk sahurla başlıyor. İstanbul'da imsak vakti saat 04:52'de giriyor. Ankara'da sahur saat 04:40'da, Bursa'da 04:54'de, İzmir'de 05:07'de yapılacak.

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TÜRKİYE 11 ayın sultanı Ramazan ayını ifa etmeye başladı. Bu gece ilk sahur için kalkılacak 13 Nisan 2021 salı akşamı ilk oruçlar açılacak. Ramazanın ilk gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsak girecek, ilk iftar da saat 18.45'te Hakkari'de yapılacak. Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de saat 05.05'te olacak ve son iftar da Edirne'de 19.59'da yapılacak.

Ramazan'ın ilk gününde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak. Ramazanın son günü olan 12 Mayıs'ta ilk imsak Ardahan'da 03.02'de, ilk iftar Hakkari'de 19.11'de, son imsak Muğla'da 04.19'da, son iftar Edirne'de 20.30'da yapılacak. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak.

İşte bazı illerimizin imsak ve iftar saatleri

İstanbul imsak vakti 04.52 iftar saati 19:47

Ankara imsak vakti 04:40 iftar saati 19:30

Bursa imsak vakti 04:54 iftar saati 19:46

İzmir imsak vakti 05:07 iftar saati 19:52

Balıkesir imsak vakti 05:01 iftar saati 19:50

Kayseri imsak vakti 04:33 iftar saati 19:18

Sivas imsak vakti 04:24 iftar saati 19:13

Adana imsak vakti 04:38 iftar saati 19:17

Antalya imsak vakti 04:57 iftar saati 19:36

Muğla imsak vakti 05:05 iftar saati 19:45

Diyarbakır imsak vakti 04:16 iftar saati 18:59

Erzurum imsak vakti 04:06 iftar saati 18:57

Gaziantep imsak vakti 04:30 iftar saati 19:09

Şanlıurfa imsak vakti 04:24 iftar saati 19:04

Samsun imsak vakti 04:22 iftar saati 19:18

Trabzon imsak vakti 04:09 iftar saati 19:04

Van imsak vakti 04:02 iftar saati 18:47

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