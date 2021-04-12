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Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı

Rusya, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye uçuşları sınırlama kararı aldı. Sınırlama, 15 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek.

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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova'nın açıklamasına göre; aralarında haftada iki defa yapılan İstanbul uçuşları da dahil olmak üzere bazı uçuşlar ise devam edecek. Hangi uçuşların devam edeceği ise henüz açıklanmadı.

Rusya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı aldı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Golikova, "Temel görevimizin yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı Rusya vatandaşlarının sağlığını ve insidans ile ilgili istikrarlı durumu korumak olduğunu belirtmek isterim. Operasyon merkezi, hava trafiğinin açık olduğu ülkelerdeki enfeksiyonun yayılmasını sürekli olarak izliyor" diye konuştu.

Tur operatörlerine Türkiye satışlarına ara vermeleri önerildi
Rus yetkili makamlarının tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerini önerdiklerine dikkat çeken Golikova, "Tur operatörlerine, aynı dönem içinde Rusya Federasyonu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne tur ürünlerinin satışına ara vermeleri önerildi" ifadelerini kullandı.

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