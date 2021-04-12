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İzmir'de süt tankeri ile hafif ticari araç çapıştı 3 ölü 4 yaralı

İZMİR'in Bergama ilçesinde süt tankeri ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken; kamyon sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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İZMİR'in Bergama ilçesi Bölcek Kavşağı'nda meydana gelen kazada; Murat Tokmak'ın kullandığı 45 DM 958 plakalı süt tankeri, kavşağa kontrolsüz şekilde girdiği öne sürülen Uğur Baylan yönetimindeki 35 ARV 46 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, yaklaşık 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Süt tankeri ise karşı şeride geçerek yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçtaki Nurkadın Gümüşsu (52) ile bir süre önce boşandığı Yıldıray Demirdöven (47) ve Safiye Derge (46) yaşamını yitirdi, Uğur Baylan ile yanındaki Yılmaz Kızılboğa, Sema Derge, Abuzer Yakala ise yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken; kamyon sürücüsü Murat T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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