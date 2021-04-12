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Kasımpaşa ile Yeni Malatyaspor eşitliği bozamadı

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Kasımpaşa, bu sonuçla 36 puana yükselirken; Yeni Malatyaspor ise puanını 34'e çıkardı.

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15. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Tetteh'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu kontrol eden Fofana'nın pasında meşin yuvarlağı Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Acquah'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Bistrovic'in ceza yayının biraz gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

47. dakikada Thelin'in sağdan ortasında Bistrovic'in ceza yayı üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.

71. dakikada Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde Luckassen'in ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

Kasımpaşa: 0 - 0 :Yeni Malatyaspor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson (Dk. 79 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Varga, Thelin

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Zuqui), Mustafa Eskihellaç (Dk. 65 Umut Bulut), Adem Büyük (Dk. 83 Kubilay Kanatsızkuş), Fofana (Dk. 83 Malle), Tetteh

Sarı kartlar: Dk. 81 Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Dk. 88 Zeki Yavru (Helenex Yeni Malatyaspor)

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