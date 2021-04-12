14 emekli amiral adliyeye sevk edildi! Bildiriyi emekli amiral Ergün Mengi düzenlemiş

Ankara Emniyeti'nde ifade işlemleri tamamlanan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi. Bildiriyi emekli amiral Ergün Mengi'nin düzenlediği belirtildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlattı.

10 amiralin gözaltı süresi dört gün uzatılmıştı

5 Nisan’da imzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı. Savcılığın talebi üzerine 10 amiralin gözaltı süresi dört gün uzatılmıştı. Dört amiral da bugün ifade vermek üzere emniyete gitmişti.

14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak ifadelerini verdi. Geçen cuma günü gözaltı süreleri 4 gün uzatılan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın da ifade işlemleri tamamlandı. 14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Avukat: Yanlış anlaşıldıkları için çok üzgünler

Emekli amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, dosyada gizlilik kararı olduğu için emekli amirallerin ifadeleri ile ilgili bilgi verme şanslarının olmadığını söyledi. Bunun soruşturmanın sağlığı açısından iyi bir şey olmadığını belirten Göktaş, "Bu metni sizler de gördünüz. Bunlar emekli amiral. Sadece kendi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir 'bildiri' olduğunu hiçbirisi kabul etmiyor. 'Duyuru' veya 'açıklama' diye değerlendiriliyor. Zaten, metnin başında 'duyuru' diye bir ifade var. Dolayısıyla 'bildiri' gibi dile getirilmesinden inanılmaz rahatsızlar. Yanlış anlaşıldıkları için çok çok üzgünler. Çünkü onların da burada dikkat çekmek istedikleri, çok uzman oldukları bir alanda 'Montrö' gibi bir konuda açıklama yapmak. Bunun tartışılmasının ülke menfaatlerine olmadığı yönünde. Dolayısıyla bunun üzerinden tartışmanın hiçbir anlamı yok. Denizci oldukları için endişelerini dile getirdiler. Montrö'nün anlamını ifade eden metin hazırladılar. Bir de sarıklı amiral konusu var. Bu insanlar hayatlarını deniz kuvvetlerinde geçirmişler. Bembeyaz üniformayı lekelemeden çalışmış insanlar. Tabii ki bu şekilde o üniformanın üzerine herhangi bir şeyin giyilmesinden inanılmayacak derecede rahatsız oluyorlar" dedi.

Bildiriyi emekli amiral Ergün Mengi düzenlemiş

Gözaltına alınan emekli amiraller gece yarısı bildirisinin yayınlandığı tarih ve saatiyle ilgili soruya net bir yanıt vermedi. Bildirideki tartışmalı ifadeler konusunda da Amiral Ergün Mengi tarafından son düzenlemenin yapıldığı belirtildi.