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Cenk Tosun'un dizinde tendon kopması yaşandı

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Cenk Tosun, ameliyat edildi. Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun sağ dizinde patellar tendon kopması meydana geldiğini ifade etti.

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Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor deplasmanına giden Beşiktaş'ta karşılaşmanın 75. dakikasında sağ dizinden sakatlanan Cenk Tosun, bıçak altına yattı. Siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinden golcü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü'nün yaptığı açıklama şu şekilde: "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 34. haftasında BB Erzurumspor ile oynadığı müsabakada sağ dizindeki yaralanma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cenk Tosun’un yapılan değerlendirme neticesinde, sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Cenk Tosun’a, Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Tekin Kerem Ülkü’nün de katıldığı operasyonda Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından patellar tendon tamiri uygulanmıştır. Cenk Tosun’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.
Cenk Tosun’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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