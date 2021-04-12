Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, istenen oyunu sergileyemedi. Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik heyet çözüm arayışına devam ediyor. Takımda Ozan Tufan ve Gustavo için flaş karar alındı.

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Fenerbahçe’de son iki maçta istenen oyun sahada yine yoktu. Erol Bulut’un ardından takımın başına geçen Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler bu iki maça da farklı kadro ile çıksa da yine istediği oyunu oynayamadı. Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre; Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası teknik heyet çözüm arayışına devam ediyor. Bunun için de orta sahada değişime gitmeyi planlıyor.

Denizlispor maçında Sinan Gümüş’ü kanatta deneyen Emre Belözoğlu, Malatyaspor maçında ise Pelkas’ı kenara çekip İrfan Can’ı sahaya sürmüştü. Şimdi de Gustavo ya da Ozan’dan biri kesin olarak kulübeye gelecek.

Mert Hakan Yandaş 11'e dönüyor

Takımın özellikle orta sahada ciddi sıkıntı yaşadığını düşünen teknik heyet, çalışmalarda ısrarla pas oyunu üzerinde duruyordu. Bu nedenle top tekniği daha yüksek isimlerin ilk 11’e girmesi bekleniyor. Ozan ve Gustavo ikilisinin aynı anda kulübede olması da söz konusu. Bu durum gerçekleşirse Mert Hakan Yandaş da forma şansı bulacak.

Muhtemel 11

Emre Belözoğlu'nun takımını; Altay-Gökhan-Serdar-Szalai-Caner-Sosa-Gustavo-Valencia-Pelkas-Ferdi-Samatta onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bugün sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.