CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde 13 kişilik bir ekipten oluşan LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans) üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Fahri LGBT üyesi yaptıklarını duyurdu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisinin Genel Merkezi önünde basın açıklamasında bulunan 13 kişilik LGBT üyesi grup tarafından LGBT üyesi yapıldı. LGBT Ankara Sözcüsü Beray Göksu, bir televizyon programında LGBT haklarını savunduğu için kendisine teşekkür ederek, LGBT’ye fahri üye yapıldığını duyurdu.

Sözcü Beray Göksu ayrıca LGBT’lilerin de diğer her insan gibi vergi ödediklerini belirterek kendilerinin öteki olmadığını, toplumda yerleri olduğuna vurgu yaptı. Sözcü Göksu, ayrıca İstanbul Sözleşmesi’nin de önemine değindi.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta Haberglobal kanalında katıldığı Buket Aydın'ın programında "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna, "Hayır efendim ilgisi yok. Türk aile yapısını niye bozsun?" demişti.

Kılıçdaroğlu, bu soru karşısında insanların özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını niye bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." dedi.