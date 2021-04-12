Yolu kapattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğrayan İETT şoförü Yılmaz Katılmış, "Yollar çok dar zaten orada. Dar olduğundan dolayı, sol tarafta adam arabayı çekmiş, biz de geçemiyoruz, adam arabanın başında bekliyor. 'Arabayı sürteceksin' dedi. Dedim ki, 'Arabanın sahibi sen misin?' 'Evet' dedi. 'Niye bekliyorsun bırak da çıkalım, bak iki otobüs kaldık karşı karşıya' dedim. Bana ileri geri konuşmaya başladı. Gitti içeriden bıçak aldı, getirdi. Beni bıçakla darp etmeye çalıştı, vuramadı. Vuramayınca kendisi galiba mermerci, mermer attı oradan arabanın ön camını kırdı. Ben de arabanın içerisindeydim, bir mermer parçası da bana attı. Burnumu ve kafamı kırdı" dedi.