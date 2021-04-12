Sarıyer'de şoke eden yol verme kavgası! mermerle İETT şoförünün başını kırdı
SARIYER'de yol verme tartışmasından mermer ile saldırıya uğrayan İETT şoförü yaralandı. Saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz perşembe günü öğlen saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz Katılmış'ın kullandığı İETT otobüsü, sokakta park etmiş bir hafif ticari aracın yolu daraltması nedeniyle geçemedi. İETT şoförü Yılmaz Katılmış, başında bekleyen sürücüden aracını çekmesini istedi. Aracını çekmek yerine sinirlenen sürücü, İETT şoförü Katılmış'a bağırıp hakaret etmeye başladı. Katılmış'ın da karşılık vermesi üzerine olay büyüdü.
Tartışmanın yaşandığı mahallede mermer atölyesi bulunan hafif ticari aracın sürücüsü, buradan bıçak alarak İETT şoförüne saldırdı. Şoförün camı kapatması üzerine saldırgan yerden aldığı mermer parçasını otobüse doğru attı. Otobüsün camının kırılması üzerine İETT şoförü Yılmaz Katılmış, polisi aradı. İETT şoförü, otobüsün ön kapısını açıp oturduğu basamaklarda polis beklemeye başladı. Saldırgan bu sefer de kendisine ait mermer atölyesinden aldığı büyük bir mermer parçasıyla şoförün başına vurdu.
İETT şoförü, başına gelen mermer parçası ile kanlar içinde kaldı. Otobüste bulunan yolcular şoförün yardımına koştu. Yolcular yaralı şoförü otobüste bir koltuğa oturtarak kanamasını durdurmaya çalıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı şoförü hastaneye kaldırdı. Burnunda ve başında kırıklar oluştuğu öğrenilen İETT şoförünün hastanedeki tedavisi sürüyor.
Yolu kapattığı için uyardığı kişinin saldırısına uğrayan İETT şoförü Yılmaz Katılmış, "Yollar çok dar zaten orada. Dar olduğundan dolayı, sol tarafta adam arabayı çekmiş, biz de geçemiyoruz, adam arabanın başında bekliyor. 'Arabayı sürteceksin' dedi. Dedim ki, 'Arabanın sahibi sen misin?' 'Evet' dedi. 'Niye bekliyorsun bırak da çıkalım, bak iki otobüs kaldık karşı karşıya' dedim. Bana ileri geri konuşmaya başladı. Gitti içeriden bıçak aldı, getirdi. Beni bıçakla darp etmeye çalıştı, vuramadı. Vuramayınca kendisi galiba mermerci, mermer attı oradan arabanın ön camını kırdı. Ben de arabanın içerisindeydim, bir mermer parçası da bana attı. Burnumu ve kafamı kırdı" dedi.