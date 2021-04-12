Uluslararası bilim insanları tarafından oluşan bir ekip, “kıyamet günü buzulu” olarak adlandırılan Batı Antarktika'daki Thwaites buzulunun da düşünülenden daha hızlı eridiğini ortaya koydu.

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Batı Antarktika'daki Thwaites buzulu, önceden düşünülenden daha hızlı ısınıyor ve eriyor. Soğuğa dayanıklı bir su altı robotundan elde edilen veriler, “kıyamet günü buzulu” olarak adlandırılan Thwaites'in, sanılandan daha fazla ılık suyla boğulduğunu ortaya koyuyor.

Batı Antarktika'daki Thwaites, neredeyse Türkiye’nin yüzölçümünün üçte biri büyüklüğünde ve çökmesi küresel olarak deniz seviyelerinde ortalama olarak 65 cm'lik bir artışa yol açabilir.



"Bazı ülkelerde 3 metreye yakın deniz seviyesi yükselmesine neden olacak"

Öte yandan Thwaites, Batı Antarktika Buz Levhası'nın tam merkezine oturduğu için 'kıyamet buzulu' olarak adlandırılıyor. Buzulun geniş havzası, deniz seviyesinden alçak yerleşim-yerlerinde üç metre fazla yükselme tehlikesini beraberinde getiriyor. Bu durumdan en fazla ABD, Çin, Hollanda, Belçika, Maldivler, Kuzey Kore ve İspanya gibi alçak kıyılara sahip ülkelerin etkileneceğini tahmin ediyor.

Ancak, Thwaites'teki erime yalnızca bu ülkeler zarar vermeyecek. Bilim insanları Thwaites’deki çöküşü Batı Antartika’da diğer buzulların da parçalanması tetikleyerek insanlığı büyük bir faciaya sürükleyeceğini söyledi.

NASA’ya bağlı “Jet Propulsion”dan Eric Rignot konuyla ilgli yaptığı açıklamada, "Thwaites’deki erime domino etkisi yaratarak Batı Antartika’daki diğer buzulların kopmasını tetikleyebilir. Medyanın ve insanların kutuplardaki ve özellikle Antartika’daki tehlikenin farkında olduğunu düşünmüyorum. Bir felaket bizi bekliyor” değerlendirmesini yaptı.