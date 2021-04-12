Aşk-ı Memnu neden yok Kanal D yayın akısından kaldırdı mı?

Türk televizyonlarının efsane dizisi olan ve yayınlandığı her hafta reyting listelerini alt üst eden Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ile Kanal D ekranlarında yayınlanıyordu. Bugün yani 12 Nisan pazartesi günü Aşk-ı Memnu yerine yeni dizi Camdaki Kız dizisi yayınlandı. Peki Aşk-ıMemnu yok mu?

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Aşk-ı Memnu neden yok, 12 Nisan yayın akışı kaldırıldı mı? Kanal D'nin yayınlandığı döneme damga vuran ve aradan geçen 11 yıla rağmen hala aynı heyecanla izlenen dizisi "Aşk-ı Memnu"nun tekrar bölümü neden bügün yayınlanmadı?

Halid Ziya Uşaklıgil’in ölümsüz eserinden uyarlanan dizi, etkileyici senaryosu ve efsane oyuncu kadrosuyla milyonları ekrana kilitlemişti. Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin yer aldığı dizinin final bölümü, en yüksek izlenme oranına sahip yerli dizilerinden biri olarak tarihe geçmişti.

Camdaki Kız konusu nedir: Camdaki Kız romanının ana kahramanı Nalan'dır ve Nalan çocukluğu ve genç kızlığında sefalet çekmeyen ve sonrasında da zengin bir aileye gelin olarak giden bir karakterdir. Ancak bunca bolluğun ve bereketin içerisinde yüzü hiçbir zaman gülmez. Çünkü ailesi tarafından sevgi görmemiştir. Kocası tarafından da aynı sevgisizliğe maruz kalır. Bunun üzerine çocuğunu da daha doğmadan kaybedince Nalan, iyice kendi içine kapanan ve her şeyden elini ayağını çeken bir karaktere dönüşür.

Ta ki karşısına Hayri çıkana dek... Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlamadır ve kitap tanıtımında; ''Nalan, hiç kimseden görmediği sevgi, ilgi ve alakayı Hayri’den görecektir. Bu esnada kocasından da boşanmıştır. Hayri ile yedi yıl boyunca süren bir ilişki yaşayacaktır. Ancak bahtsız kaderi Nalan’ın peşini burada da bırakmaz.