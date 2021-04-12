Adıyaman'da vaka artıyor! 211 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
ADIYAMAN Valiliği, koronavirüs tedbirler kapsamında yeni kararlar aldı. Buna göre son 3 günde artan vaka sayıları nedeniyle 211 evde karantina uygulaması başlatıldı.Abone ol
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 3 günde 211 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son 3 günde farklı mahallelerdeki 211 evde karantina uygulamasına başlandı.