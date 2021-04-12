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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Libya Yerel Yönetimler Bakanı Bedreddin El-Sadık El-Tumi'yi ağırladı

Anadolu Ajansı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Libya Yerel Yönetimler Bakanı Bedreddin El-Sadık El-Tumi ile bir araya geldi.

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuk bakanla Libya'nın yeniden imar süreci ve kalkınmasıyla ilgili projeleri görüştüklerini belirtti. Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Libyalı kardeşlerimizin refahı için başlatacağımız 'kardeş belediyecilik' uygulamasıyla çevre ve şehircilik alanlarındaki hizmetlerin geliştirilmesi konularında Libya ile dayanışma örneği göstererek, ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla geliştireceğiz. Sayın Bakan ile görüşmemizde, atık yönetimi konusundaki tecrübelerimizi aktardık. Bizden talep ettikleri temizlik, atık yönetimi, içme suyu ve altyapı gibi teknik konularda iş birliğimizi artıracak adımlar atacağız."

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