Sol bek arayışındaki Trabzonspor, A Milli Takım'daki performansıyla dikkat çeken Umur Meraş'ın transferi için Le Havre kulübüyle temaslara başladı.

Abone ol

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, listesini yönetime verirken öncelik sağ ve sol bek takviyesi olacak.

Bu bağlamda hareket eden Bordo-Mavililer, sağ beke Youssouf Sabaly, sol beke de Umut Meraş'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

Umut'tan cevap

A Milli Takım'ın başarılı futbolcusunu mutlaka kadrosunda isteyen Avcı'nın talebi doğrultusunda yönetim çalışmaları hızlandırdı. Daha önce Umut Meraş cephesinin nabzını yoklayan Bordo-Mavili kulübün kurmayları, oyuncu tarafından olumlu yanıt alınca; Le Havre'yle de temaslara başladı. Fransa Ligue 2 ekibiyle görüşmelere start veren Trabzonspor, sezon sonunu beklemeden bu işi bitirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor'un ödemek istediği bonservis

2019'da 1.3 milyon Euro ödeyerek Umut'u Bursaspor'dan kadrosuna katan Le Havre'nin, başarılı sol bek ile 1 yıl sözleşmesi kaldı. Trabzonspor, 1 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle bu transferi çözmek amacında. Umut Meraş'ın kariyerine Türkiye'de devam etmek istemesi transferde Fırtına'nın elini güçlendiriyor.