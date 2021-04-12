BIST 1.386
DOLAR 8,16
EURO 9,72
ALTIN 457,21
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Ameliyat sonrası Radamel Falcao’dan mesaj var

Galatasaray’da antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışarak ameliyat olan Radamel Falcao, ameliyatının iyi geçtiğini ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Abone ol

Galatasaray’ın pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanda girdiği hava topu mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edildi. Ameliyatın ardından Kolombiyalı golcüden bir paylaşım geldi.

Falcao, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, “Tanrıya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor” notunu düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da yıllardır görmediği 15 yaşındaki kızı halası kaçırdı: Oğluyla...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hareketliliğin azaltılması gerekiyor, mutant çok daha kısa sürede bulaşıyor
Edirne'de belediye başkanı ve ailesi ikinci doz aşıdan 16 gün sonra Covid-19'a yakalandı
Marmarisli emlakçılardan 'dolandırıcılık' uyarısı
Eski Avustralya Başbakanı Turnbull: Murdoch medyası Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırtıyor
Bitlis sahur ezanı kaçta okunuyor 2021 imsakiye
Erzurum'da sokak ortasında kabusu yaşadı! Sırtında bıçakla hastaneye götürüldü
Olay yeri Tokat! 3 gün önce satın aldığı otomobil alev alev yandı
ABD’den Yunanistan’a büyük kıyak: Yunanistan’a 1200 tekerlekli zırhlı araç hibesi
İBB sosyal yardım kartı bakiyesi sorgulama 2021 nasıl olur?
Yorumlar