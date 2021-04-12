Erzurum'da sokak ortasında kabusu yaşadı! Sırtında bıçakla hastaneye götürüldü
ERZURUM'da sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğrayan kişi, sırtına saplanan bıçakla hastaneye götürüldü.Abone ol
Erzurum'un Oltu ilçesi Ziyabey Caddesi'nde yürüyen Ö.Ç., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Darbenin etkisiyle sırtındaki bıçakla yere düşen Ö.Ç.'ye, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı.
Sırtındaki bıçakla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ç.'nin burada tedavisine başlandı.
"Yüzünü hiç görmedim"
Ö.Ç.'nin, sağlık ekiplerine kendisini bıçaklayan kişinin yüzünü görmediğini söylediği öğrenildi.
Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.