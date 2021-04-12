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Zeki Çelik, haftanın 11'ine seçildi

Lille forması giyen Zeki Çelik, L'Equipe tarafından haftanın 11'ine seçildi.

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Lille, Ligue 1'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Metz'i Türk oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleri ile 2-0 mağlup etti. Lille 1 maç fazlayla ligde Paris Saint-Germain’in 6 puan önünde 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, hem Lille hem de milli takımın zirvede yer almasında büyük rol oynuyor. Lille, bu sezon Ligue 1'de 53 kez gol sevinci yaşarken, Burak, Yusuf ve Zeki bu gollerin 28’ine katkıda bulundu. 3 futbolcu ligde toplam 19 gol kaydederken, 9 da asist yaptı.

Milli futbolcu Zeki Çelik, L'Equipe tarafından Ligue 1'de haftanın en iyi 11’ine seçildi.

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