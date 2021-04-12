Affı, merhameti bol 11 ayın sultani Ramazan ayı bu gece kalkılacak ilk sahurla başlıyor. 13 Nisan'da iftar sofraları kurulacak ve ilk iftar yapılacak. Peki iftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesi İstanbul'da kaç paradan satılacak? 375 gram Ramazan pidesi İstanbul'da 4 liradan satılacak.

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İSTANBUL'da Ramazan pidesi kaç paradan satılacak, 375 gram Ramazan pidesi satış fiyatı İstanbul için belli oldu. 13 Nisan'dan itibaren İstanbul'da Ramazan pidesi 4 liradan satılacak. Pide üretimi iftara 1 saat kala duracak.

Ramazan pidesi ne kadar 2021?

Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 lira, İstanbul’da 365 gram pide 4 lira, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram pide 4 lira, Trabzon’da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacak.

Pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun neden olacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki, özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreçte oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.

Ramazanla beraber türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.