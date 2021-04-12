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İzmir Ramazan pidesi fiyatları 2021 satış fiyatı kaç para?

Affı, merhameti bol 11 ayın sultani Ramazan ayı bu gece kalkılacak ilk sahurla başlıyor. 13 Nisan'da iftar sofraları kurulacak ve ilk iftar yapılacak. Peki iftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesi İzmir'de kaç paradan satılacak? 275 gram Ramazan pidesi İzmir'de 3 liradan satılacak.

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İZMİR'de Ramazan pidesi kaç paradan satılacak, 275 gram Ramazan pidesi satış fiyatı İzmir için belli oldu. 13 Nisan'dan itibaren İzmir'de Ramazan pidesi 3 liradan satılacak. Pide üretimi iftara 1 saat kala duracak. 

Ramazan pidesi ne kadar 2021?

Ankara'da 275 gram pide 3 lira, Antalya ve İzmir’de 250 gram pide 3 lira, İstanbul’da 365 gram pide 4 lira, Sakarya ve Kocaeli’de 370 gram pide 4 lira, Trabzon’da 500 gram pide 5 liradan satışa sunulacak.

Pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak 
Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun neden olacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki, özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreçte oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.

Ramazanla beraber türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

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