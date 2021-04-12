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Mısır Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması! İlişkileri geliştirmek istiyoruz

TÜRKİYE'nin ilişkileri uzun yıllardır askıda tutuğu Mısır'la yeni bir döneme giriliyor.. Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Türkiye ilişkileriyle ilgili "Mısır, her iki tarafın da faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli" açıklamasını yaptı. Öte yandan Türkiye, Mısır ile uzun bir aradan sonra ilk defa bakanlar düzeyinde görüşme gerçekleşmişti.

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini" söyledi.

Siyasi göstergeler aşamasından, ilişkilerin çerçevesini belirleyen siyasi açılım aşamasına geçilmesine önem verildiğini belirten Şukri, Çavuşoğlu ile ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrikleşme kapsamında bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

"Türkiye ile ilişki kurmada istekliyiz"

Şukri, görüşmenin "Türkiye'nin Mısır'ın önemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ve verdiği sinyaller üzerine gerçekleştiğini" söyledi.

"Mısır, her iki tarafın da faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli" diyen Şukri, gerekli zemin oluştuğu zaman bunların siyasi görüşmeler şeklinde yapılmasına da önem verdiklerine işaret etti.

Uzun bir aradan sonra bakanlar düzeyinde görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Nisan'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ramazan ayını tebrik etme amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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