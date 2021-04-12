Kabine toplantısı ne zaman bugün mü yeni yasaklar kapıda

Koronavirüs vakalarının tüm dünya ile birlikte ülkemizde de giderek artmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Tam kapanmanın yanı sıra yeni yasakların da gündemde olacağı kabine toplantısı yarın yani 13 Nisan Salı günü yapılacak. Erdoğan'ın iftar öncesinde açıklama yapması bekleniyor.

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Türkiye'de vakaların 50 binin üzerine çıkmasının ardından gözler yeniden kabine toplantısına ve çıkacak kararlara çevrildi. Tam kapanmanın gündemde olduğu maddeler arasında yeni ve daha sıkı tedbirler de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak kabine toplantısında Bilim Kurulu'nun bugün alacağı kararlar da dikkate alınacak. Peki kısıtlamaların arttığı Ramazan ayında tam kapanma olur mu? Tüm bu soruların cevabı yarın 13 Nisan salı günü yapılacak kabine toplantısı sonrasında netleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar saatinden önce canlı yayınla yeni tedbir ve yasakları halka duyurması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman: Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak. Yarın yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor. Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Bilim Kurulu’nun bugünkü, Bakanlar Kurulu’nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

Tam kapanma olur mu: Vaka ve ölüm sayılarının azaltılması amacıyla ramazan ayı tedbirlerini görüşecek olan Bilim Kurulu’nun bugünkü tavsiyeleri doğrultusunda yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınabilecek yeni önlemler değerlendirilecek.

Kabinede vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken yeni adımlar, aşı tedarikinde gelinen nokta, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak. Türkiye genelindeki koronavirüs tablosuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, brifing verecek. Uzun süreden beri ilk kez pazartesi yerine salı günü toplanacak olan kabinenin en önemli gündem maddesi yine koronavirüsle mücadele ve alınabilecek yeni tedbirler olacak.

Kamuda kademeli mesai uygulaması:

- Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.

- Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8’inci ve 12’nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.