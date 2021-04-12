SAMSUN'da eski eşini çocuğunun gözü önünde öldüresiye darp eden İbrahim Z.'nin yargılanmasına başlandı. Sanığın kendini savunması pes dedirtti.

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Samsun’da 6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda İbrahim Z. (27), boşandığı eski eşi Emriye Metoğlu'nu (25) sokak ortasında 5 yaşındaki kızının gözü önünde öldüresiye darp etmiş, olay Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Olaydan sonra “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanan İbrahim Z. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, “mala zarar verme” suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.



Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın ilk duruşmasına İbrahim Z. tutuklu bulunduğu Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşma salonuna basın mensupları ve Emriye Metoğlu'nun ailesi alınmadı.







"Bu olay tamamen bilincimi kaybettiğim şekilde oldu"

Kendini savunan İbrahim Z. eski eşinin kendisini aldattığını duyduğunu iddia ederek, "Olay günü dışarı çıktım. Arkadaşlar ile alkol aldım. Çocuğu almak için buluştuk. Bana 'çocuğu bir daha göstermeyeceğini' söyleyerek tehdit etti. Bu olay tamamen bilincimi kaybettiğim şekilde oldu. Olayın ilk başını ve sonunu hatırlıyorum. Şahitlerin beni ayırdığı yalandır. Olayı bilinç kaybı ile yapmış isem de olayı kendim sonlandırdım. Kendisinden burada özür diliyorum. Beni affetsin. Olay günü gelişen olaylar bilinç kaybı ve öfke patlaması." dedi.







"Kendisinin verdiği ifade yalandır"

Savunmasının devamında İbrahim Z. "Avukatım bana videoyu gösterince çocuğumun ağlamasını izleyemedim. Böyle bir olayın çocuğumun gözleri önünde olmasından dolayı çok üzgünüm. Kendisinin verdiği ifade yalandır. Neden yalan söylüyor anlamakta güçlük çekiyorum. Telefonu çantasından kendiliğinden fırladı. Telefonunu almadım, kırmadım. Avukatım olayın medyada yayınlandığını söyledi. Ben bunları sustum, sineye çektim. Çıkmış TV'lerde yalan yanlış şeyler söylemiş. Affınıza sığınıyorum. Bu olay tamamen bilinç kaybıyla yaşandı. Öldürme niyetim yoktu. Hayatta kalışından öldürme istemediğim belli oluyor" ifadelerini kullandı. Zanlının tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 11 Mayıs'a ertelendi.







"Asabi kişilik olduğunu itiraf etti"

İlk celsenin tamamlandığını ve tanıkların dinlediğini ifade eden Avukat Elif Büşra Berber de "Sanığın savunması alındı. Savcı, iddianameden tüm maddeleri sevk etti. Yani 'kasten adam öldürmeye teşebbüs'ten yargılanacak. Biz de bu yönde karar istiyorduk. Sanık, kasten adam öldürmeye teşebbüs etti, aslında müvekkilimizin öldüğünü sanarak bıraktığını, yoksa ölmediğini anladığında bu eylemi tamamlayacağını düşünüyoruz. Mahkeme heyeti tutukluluğun devamına karar verdi. Bize umut olan şey mahkeme heyetinin de bizim gördüklerimizi görmesi ve acımıza ortak olmasıydı. Sanık Türk Ceza Kanunu'nda olan tüm indirim hallerinden yararlanmak için akla mantığa uymayan iftiralarda, beyanlarda bulundu. Sanığın avukatı kendi müvekkilinin asabi kişilik olduğunu itiraf etti. Biz bu beyanın hükme esas alınması için uğraşacağız. Sanığın kendini aldatıldığını öğrendiğini, bu yüzden müvekkilimize saldırdığını, müvekkilimizin aslında başka suçlara bulaştığını söyledi yani iftira attı kendisine. 'Ben evliyken aldatıldım sadece olaydan 1 hafta önce öğrendim' diyor. Sadakat hükmü boşandıktan sonra sona erer" diye konuştu.







"Biz olay yerine gittiğimizde kadını öldü sandık,"

İddianamedeki tüm sevk maddelerinin savcının mütalaasına yansıdığını belirten Avukat İslam Gezer "Sanığın ve müdaafinin hiçbir savunmasının akla ve mantığa uyan tarafı yoktur. 'Çocuğumu göstermeyeceğim' dediği için tahrik olduğunu ve kendini kaybederek gerçekleştirdiğini ifade etti. Düşünülmesi gereken nokta şudur; çocuğunu görememe gibi acısı varsa icra dairelerine başvurup çocuk icrası başlatabilir. Veyahut Aile Mahkemesi'ne başvurabilir, velayetin değiştirilmesini talep edebilir. Ancak sanık, kendi çocuğunu üç ayda bir görüyor ve sonrasında görmüyor. Müvekkilim de bu yönde beyanlarda bulunmuştur. Hiçbir sebep, bu eylemi haklı gösteremez. Tanık beyanı şudur; kadının kafasını alarak defalarca yere çarptı. Bu eylem kasten adam öldürme eylemi değil de nedir? Tüm tanıklar aynı şekilde beyan etmiştir. 'Biz olay yerine gittiğimizde kadını öldü sandık, o yüzden ambulans çağırdık, sanığı yakalamaya çalıştık' diyor. Mutluyuz önümüzdeki celse karar duruşması olacak. Memlekete hiçbir kadın, çocuk yalnız yürümeyecek. Sanığın savunmaları senaryo üzerine kuruludur. Her cümlesi senaryo ve iftira üzerinedir. Boşanmış eşler arasında sadakat hükmü kalkar. Sanık iftiradan öteye geçemeyen beyanlarda bulunmuştur. Dolayısıyla biz, hiçbir indirim almadan doğrudan sevk maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Ortada tutarlı savunma olmadığı için indirim de beklemiyoruz." diye konuştu.