ELAZIĞ merkeze bağlı Hıdır Baba köyünde hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Özdemir, çocukluktan gelen hevesle bir çift Anadolu çoban köpeği aldı. Ardından köpeklerin üremesi ve kendisinin de diğer illerden damızlık alması ile hayvanlarının sayısı artmaya başladı.