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Elazığ'da 50 bin TL'yi elinin tersiyle itti hobisini işe çevirdi!

İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da 50 bin TL'yi elinin tersiyle itti hobisini işe çevirdi!

Oğuzhan Özdemir, çocukluk hevesiyle başladığı hobisini işe dönüştürdü. Üretimini asker de polis de alıyor.

Elazığ'da 50 bin TL'yi elinin tersiyle itti hobisini işe çevirdi!

ELAZIĞ merkeze bağlı Hıdır Baba köyünde hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Özdemir, çocukluktan gelen hevesle bir çift Anadolu çoban köpeği aldı. Ardından köpeklerin üremesi ve kendisinin de diğer illerden damızlık alması ile hayvanlarının sayısı artmaya başladı. 

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Elazığ'da 50 bin TL'yi elinin tersiyle itti hobisini işe çevirdi!

Ticari bir amaç gütmeyen ve hiçbir köpeğini vermeye kıyamayan Özdemir, bahçesine kafesli bir çiftlik kurdu. 

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Elazığ'da 50 bin TL'yi elinin tersiyle itti hobisini işe çevirdi!

Özmedir'in boyuna yaklaşan 20 damızlık, 10 da yavru köpek bulunan çiftlik görenlerin dikkatini çekiyor.

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Elazığ'da 50 bin TL'yi elinin tersiyle itti hobisini işe çevirdi!

Türkiye'nin en iyi köpeklerinden biri olarak bilinen Anadolu çoban köpekleri, et ve mama ile besleniyor. 

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