Elazığ'da 50 bin TL'yi elinin tersiyle itti hobisini işe çevirdi!
Oğuzhan Özdemir, çocukluk hevesiyle başladığı hobisini işe dönüştürdü. Üretimini asker de polis de alıyor.
ELAZIĞ merkeze bağlı Hıdır Baba köyünde hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Özdemir, çocukluktan gelen hevesle bir çift Anadolu çoban köpeği aldı. Ardından köpeklerin üremesi ve kendisinin de diğer illerden damızlık alması ile hayvanlarının sayısı artmaya başladı.
Ticari bir amaç gütmeyen ve hiçbir köpeğini vermeye kıyamayan Özdemir, bahçesine kafesli bir çiftlik kurdu.
Özmedir'in boyuna yaklaşan 20 damızlık, 10 da yavru köpek bulunan çiftlik görenlerin dikkatini çekiyor.
Türkiye'nin en iyi köpeklerinden biri olarak bilinen Anadolu çoban köpekleri, et ve mama ile besleniyor.