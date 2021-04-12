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HABER /  SAĞLIK

İstanbul'da koronavirüse yakalanmamak imkansız Prof. Dr. Osman Müftüoğlu söyledi

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşe yazısında koronavirüs salgını nedeniyle uyarılarda bulundu.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında İstanbul'daki  koronavirüs vakaları nedeniyle uyarıda bulundu.

"İstanbul'da vaka sayıları pandemi matematiğini bilen herkesi korkutuyor." diyen Prof. Dr. Müftüoğlu, "Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da yaptı. Mehmet Ceyhan’a göre de 'Eğer vaka sayılarındaki bu artış önlenemez ise İstanbul’da yaşayan birinin virüsü kapmama şansı çok düşük!' Kısacası İstanbul alarm veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşte, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun dikkat çeken o yazısı:

BİR UYARI
İSTANBUL’DA KIRMIZI ALARM

İSTANBUL’da vaka sayıları pandemi matematiğini bilen herkesi korkutuyor. Nitekim geçtiğimiz cuma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul’da yaptığı önemli bir toplantıdan sonra aynı görüşü paylaştı. Fahrettin Koca’ya göre, son günlerde hızla yükselen vaka sayılarında en çok artış görülen illerden biri İstanbul. 

''İstanbul’da yaşayan birinin virüsü kapmama şansı çok düşük!''

Günlük vakaların neredeyse yüzde 40’ı İstanbul’da ortaya çıkıyor. Benzer bir uyarıyı enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da yaptı. Mehmet Ceyhan’a göre de “Eğer vaka sayılarındaki bu artış önlenemez ise İstanbul’da yaşayan birinin virüsü kapmama şansı çok düşük!” Kısacası İstanbul alarm veriyor.
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