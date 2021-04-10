Ramazan Bayramı'nda tatil planı yapanlar dikkat! Prof. Dr. Çalışkan'dan kötü haber geldi
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan'dan bayramla ilgili tatil planları olanları veya düşünenler için üzecek haber geldi...
Yaklaşan Ramazan Bayramı için tatil planı yapan ya da düşünen milyonlarca vatandaşa Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan'dan kötü haber geldi. Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları 55 bini aşan rakamlara ulaşmışken gözler Pazartesi günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Detaylar haberimizde…
Ülkemizde ve tüm dünyada koronavirüs kabusu etkisini artırarak devam ediyor. Vaka sayısı hızla yükseliyor. Son açıklanan günlük koronavirüs tablosunda 2 bin 408'i semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti.
Vakaların yüzde 40’ı İstanbul’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor.” İfadelerini kullanmıştı.
Kritik gün Pazartesi Bu gelişmelerin ardından gözler Pazartesi günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’na çevrildi.