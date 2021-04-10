Ülkemizde ve tüm dünyada koronavirüs kabusu etkisini artırarak devam ediyor. Vaka sayısı hızla yükseliyor. Son açıklanan günlük koronavirüs tablosunda 2 bin 408'i semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 253 olarak kayıtlara geçti.